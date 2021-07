Nuove assunzioni, infrastrutture e beni culturali: tre nuovi bandi della Fondazione Crl per la ripartenza

Tre bandi per la ripartenza. Lavoro+bene comune per nuove assunzioni, Infrastrutture e dotazioni strumentali e Interventi su beni culturali sono infatti i bandi che consentiranno alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca di erogare sul territorio risorse per 5 milioni di euro tra 2021 e 2023.

“Si tratta di risorse – ha specificato il presidente Marcello Bertocchini – che intervengono su ambiti di grande impatto sociale, promuovendo l’iniziativa individuale di chi deve superare un momento difficile grazie ad una nuova occupazione e rivitalizzando il tessuto socio-economico del territorio con piccoli e grandi interventi su strutture e beni culturali”.

Lavoro+Bene Comune (Bis)

Era molto atteso questo bando che nel 2020 ha consentito a tante realtà del terzo settore di assumere a tempo determinato forze fresche per migliorare i propri servizi e dare occupazione a ben 128 persone.

Anche il bando 2021-2022 è rivolto a enti del terzo settore, come associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, onlus, imprese sociali, ed a varie altre realtà, incluse le associazioni sportive dilettantistiche.

Si tratta di un bando biennale cui la Fondazione ha dedicato 1 milione di euro per sostenere assunzioni a tempo determinato di persone in condizione di fragilità economica e sociale per lo svolgimento di lavori e iniziative di pubblica utilità con una ricaduta positiva per la comunità locale: dai servizi di adeguamento delle attività alle misure anti Covid-19 al supporto ad anziani e disabili, fino alle piccole manutenzioni e altro ancora.

La richiesta dovrà essere compilata e confermata online entro e non oltre il 30 luglio sul sito www.fondazionecarilucca.it, mentre il modulo, debitamente sottoscritto e completo di tutti gli allegati, dovrà essere inviato entro e non oltre il 6 agosto alla mail interventi@fondazionecarilucca.it, oppure alla mailinterventi.fondazionecarilucca@pec.it.

Infrastrutture e dotazioni strumentali

Un bando di durata triennale su cui la Fondazione ha stanziato 2 milioni di euro per l’acquisto, la realizzazione (o anche la sola progettazione), l’ampliamento o la ristrutturazione di immobili o per l’approvvigionamento di strumenti e materiali funzionali allo svolgimento di specifiche attività.

Sono ammessi a partecipare soggetti pubblici e privati, in possesso di requisiti specifici che, in generale, perseguano scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico; con questo bando, in maniera indiretta, si favorirà anche una ripresa per il mondo del lavoro edile, creando ulteriori occasioni di occupazione.

In questo caso la richiesta dovrà essere compilata e confermata online entro e non oltre il 10 settembre sul medesimo sito, mentre il modulo, debitamente sottoscritto e completo di tutti gli allegati, dovrà essere inviato entro e non oltre il 15 settembre ancora alla mail interventi@fondazionecarilucca.it; oppure alla mailinterventi.fondazionecarilucca@pec.it.

Interventi su beni culturali

Torna infine lo storico bando triennale, che negli anni ha consentito centinaia di restauri su beni artistici della provincia di Lucca, con un budget di 2 milioni di euro.

Anche in questo caso partecipazione è riservata ai soggetti pubblici e privati, che devono però essere proprietari del bene culturale o, limitatamente ai beni culturali pubblici, soggetti concessionari o affidatari di tali beni.

La scadenza per la richiesta online è fissata per questo bando al 17 settembre, mentre il modulo, debitamente sottoscritto e completo di tutti gli allegati, dovrà essere inviato entro e non oltre il 22 settembre sempre alla mail interventi@fondazionecarilucca.it; oppure alla mail interventi.fondazionecarilucca@pec.it.