Vaccini, nella Piana di Lucca oltre il 57% delle persone ha ricevuto almeno una dose

A ieri (2 luglio) le persone vaccinate sul territorio dell’Usl Toscana nord ovest erano 958.186, di cui 362.053 hanno completato il ciclo vaccinale (due dosi o dose unica Janssen).

Nella Piana di Lucca ad oggi le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono al 57,7 per cento, 58,2 per cento in Versilia mentre il 61,7 per cento nell’area della Valle del Serchio.

Ogni giorno, informiamo, sono inoltre a disposizione in allegato e nel sito aziendale due slide che riportano: il totale delle somministrazioni in ciascuna delle 10 zone dell’Asl (prime dosi e cicli completi); la copertura vaccinale della popolazione residente in ciascuna zona distretto (sia prime dosi che cicli completi) divise per le seguenti classi di età: over 80; da 70 a 79 anni; da 60 a 69 anni ; da 50 a 59 anni; da 40 a 49 anni; da 30 a 39 anni; da 20 a 29; da 12 a 19.