Fiere del Settembre, ok gli stand in piazza Napoleone. Ancora in forse Borgo Giannotti

Primi spiragli di ripresa anche per il settore fieristi con la conferma dello svolgimento della tradizionale fiera di settembre in piazza Napoleone che si svolgerà dal 10 settembre al 3 ottobre.

“L’amministrazione comunale ha accolto purtroppo solo in parte le nostre richieste per ampliare il più possibile la durata di questo evento fieristico – spiega il responsabile Anva Lucca Massimiliano Logli – che torna addirittura dopo un anno, visto che le edizioni di Natale e di Pasqua erano state cancellate. Avevamo chiesto di anticipare ulteriormente di un’altra settimana l’inizio rispetto alla data canonica del 13 settembre e francamente non vedevamo ostacoli, visto che si trattava di una richiesta straordinaria e soprattutto che portava la durata dell’evento in linea con quello di Natale. Poi una volta compreso che c’erano difficoltà sulla prima ipotesi, abbiamo formulato una richiesta alternativa decisamente al ribasso, accettata dal Comune, che prevede l’anticipo dell’inizio di tre giorni e l’allungamento della chiusura alla domenica come sempre era stato fatto”.

Ma in ballo ci sono ancora gli altri eventi del Settembre Lucchese. Ancora il dirigente Anva. “Attendiamo che ci sia il via libera complessivo per il Settembre a cominciare dalla fiera di Borgo Giannotti. Siamo consapevoli che, pur essendo in zona bianca, i protocolli debbano essere comunque rispettati e quindi che ci sia la necessità di predisporre tutti gli accorgimenti possibili. Ma al tempo stesso siamo convinti che gli operatori, come sempre, siano in grado di gestire i distanziamenti e gli spazi nell’interesse di tutti e della città che vuole tornare a vivere il suo mese più importante. Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto personalmente dal sindaco di Forte dei Marmi la conferma dello svolgimento della fiera di Sant’Ermete, altro segnale forte di ripartenza”. La conclusione. “Il ritorno di Arti e Mestieri l’ultima domenica del mese, la Fiera di piazza Napoleone e poi il Settembre, ci auguriamo che segnino la ripresa definitiva di un settore che ha pagato a durissimo prezzo le restrizioni covid”.