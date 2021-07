Governance poll, cala il consenso per il primo cittadino Alessandro Tambellini

È uscita sul Sole 24 ore di oggi (5 luglio) la nuova edizione della tradizionale indagine annuale Governance Poll, stilata da Noto Sondaggi per il quotidiano economico.

Un sondaggio che coglie i trend degli amministratori locali sedici mesi dopo lo scoppio della pandemia, in una fase che oggi non è più dominata dai contagi e dalla crisi economica, ma dalle prospettive di ripresa di tutte le attività grazie al crescendo della campagna di vaccinazione. Una classifica che vede il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini all’84esimo posto con un consenso in calo dell’1,5 per cento rispetto al giorno dell’elezione. Se infatti nel 2017 il gradimento per il primo cittadino – al secondo mandato – si attestava attorno al 50,5 per cento, nel 2021 l’entusiasmo è sceso al 49 per cento. Una discesa che non è da confondere comunque con le intenzioni di voto dei cittadini che a breve saranno chiamati al voto per le elezioni amministrative dato che la domanda fatta loro per il Governance poll riguardava un giudizio complessivo sull’operato del sindaco e non sulla corsa ai candidati: “se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?”.

La stessa domanda è stata fatta da Noto Sondaggi anche per il governatore della Regione. In questa classifica Eugenio Giani si trova al settimo posto con un consenso al 49 per cento, in crescita dello 0,4 per cento rispetto al giorno delle elezioni. La graduatoria è stata stilata su un campione di mille elettori per regione e 600 per ogni comune disgregati per sesso, età e area di residenza. Le interviste sono state fatte dal 1 aprile al 28 giugno 2021 con sistemi misti e il margine di errore è del 4 per cento.

Sul sito del Sole 24 Ore sono disponibili le mappe interattive complete sull’indice di gradimento dei presidenti di regione (clicca qui)e dei sindaci (clicca qui).