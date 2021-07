Il Comune lavora ad un festival dedicato ai giovani

Ripartire dai giovani: l’amministrazione chiama a raccolta le ragazze e i ragazzi della città per costruire insieme un appuntamento dedicato al loro protagonismo.

L’appuntamento è per giovedì prossimo (8 luglio), alle 18 al Foro Boario. Il pomeriggio si articolerà in un laboratorio partecipato per la realizzazione condivisa di un evento – un festival dei giovani lucchesi – che sarà realizzato nel corso dell’estate.

“I lunghi mesi del Covid ci hanno fatto capire ancora di più quanto importante e urgente sia l’impegno perché Lucca sia, sempre di più, una città a misura di giovani – sottolinea il consigliere comunale delegato alle politiche giovanili, Daniele Bianucci – . Alcune settimane fa ci siamo visti online e abbiamo condiviso il progetto di costruire insieme un evento dedicato interamente alle ragazze e ai ragazzi lucchesi e al loro protagonismo, che avrà come tema di fondo proprio quello di “Ri-partire”. L’evento si articolerà in momenti di confronto, di discussione, di informazione e di spettacolo su temi sensibili per i giovani, avendo particolarmente a cuore gli aspetti della cultura, della formazione, dei diritti, dell’ambiente, degli spazi dell’impegno civico. Vogliamo costruire il programma del Festival partendo dal coinvolgimento attivo dei giovani, raccogliendo le loro istanze e i loro preziosi suggerimenti”.