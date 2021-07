La musica di De André al Real Collegio per la serata di Luccasenzabarriere

Torna a risuonare la musica di Fabrizio De André nell’evento organizzato dall’associazione Luccasenzabarriere. L’appuntamento è martedì (13 luglio), alle 21,15, nel chiostro di Santa Caterina, al Real Collegio. Le serata, organizzata in collaborazione con il Real Collegio, ha ottenuto il patrocinio del Comune e della Provincia di Lucca e della Fondazione Fabrizio De André Onlus.

L’evento estivo di Luccasenzabarriere è ormai una tradizione e, come tutti gli anni, porta sul palco La Cattiva Strada – C’è amore un po’ per tutti e tutti quanti hanno un amore: un viaggio tra musica e poesia, tra note e teatro, sulle ali delle bellissime canzoni del cantautore genovese. In scena ci saranno Marco Pellizzon, voce, Davide Dado Loi, chitarra, Valentina Fortunati, chitarra, e Elena De Carolis che reciterà gli scritti di Enrico Pompeo, curatore anche della regia. Eccezionalmente, sarà ospite anche Vania Della Bidia, testimonial dell’associazione.

Il biglietto di ingresso, platea unica non numerata, è di 10 euro e l’intero incasso sarà utilizzato per finanziare le attività dell’associazione Luccasenzabarriere. Per facilitare le operazioni di ingresso, si suggerisce di prenotare al numero 338 8980749 e presentarci circa 30 minuti dell’inizio dello spettacolo.

Per eventuali ulteriori informazioni: www.luccasenzabarriere.org; 338 8980749; luccasenzabarriere@gmail.com.