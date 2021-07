Nuova palestra Bacchettoni, il Comune incontra il mondo dello sport

Il Comune di Lucca ha incontrato i rappresentanti del mondo dello sport per raccogliere esigenze e proposte in merito alla nuova Palestra Bacchettoni, nel centro storico.

A darne notizia è l’assessore Francesco Raspini: “Siamo partiti con la progettazione definitiva della nuova Palestra Bacchettoni. E questo pomeriggio, insieme all’assessore Stefano Ragghianti, abbiamo incontrato i rappresentanti del mondo dello sport per raccogliere esigenze e proposte. Ci è stato chiesto di progettare uno spazio versatile e adatto al maggior numero possibile di discipline sportive. Utilizzabile sia dalle scuole che dalle società, per l’educazione fisica e gli allenamenti, ma anche in grado di ospitare competizioni nazionali alla presenza del pubblico. Le risorse per fare i lavori in parte ci sono già e in parte arriveranno dai tanti bandi a cui il Comune sta partecipando. Sono contento perché dopo tanto parlare questo è un concreto passo avanti nella costruzione della Lucca del domani”.