Strage di Viareggio, Lucca invita i comuni a sottoscrivere le istanze dei familiari delle vittime

Sottoscrivere una lettera sulla sicurezza dei trasporti ferroviari. È questo l’invito che il consigliere comunale con delega al lavoro Roberto Guidotti ha scritto ai Comuni della provincia di Lucca per invitarli a firmare il documento con cui verrà chiesto un incontro a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella strage di Viareggio.

La commissione intercomunale sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro qualche mese fa, alcuni giorni prima dell’udienza della cassazione, ha infatti incontrato l’associazione Il Mondo che Vorrei onlus che raccoglie i familiari delle vittime della strage di Viareggio e che ha richiesto sostegno alle loro istanze di sensibilizzazione sul tema della sicurezza ferroviaria. Da qui è nata l’idea della lettera da inviare a Ansfisa, Prefettura di Lucca, Provincia di Lucca, Regione Toscana Trasporti, Fs Spa, Rfi, Trenitalia, ministero infrastrutture e trasporti.

“Martedì sera ero alla commemorazione della strage di Viareggio – afferma Guidotti – e come spesso mi succede al ricordo e al racconto di quei momenti, mi commuovo e mi stringo in un grosso abbraccio a tutte le persone che hanno perso la vita in quel tragico evento e a tutte quelle persone che distrutte dal dolore da ormai dodici anni combattono senza sosta e senza indugio per avere la sospirata e doverosa giustizia. Dagli atti del processo sono emerse gravi lacune e inadempienze sul sistema di sicurezza del trasporto di merci pericolose. Alla luce della sentenza e dei molti reati caduti in prescrizione, oggi più che mai riteniamo opportuno e doveroso sostenere le istanze di queste famiglie. Per questo motivo, invito i Comuni che non lo avessero ancora fatto, a sottoscrivere la lettera per dare forza alle nostre richieste e a quelle dell’associazione Il Mondo che Vorrei”.