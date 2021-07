Restano solo leggerissime sfumature della segnaletica orizzontale all’incrocio della via provinciale di Sant’Alessio all’altezza della cantina di Carignano.

A segnalarlo è una cittadina, preoccupata per le conseguenze che la mancanza di indicazioni sul manto stradale può comportare, come manovre di taglio della curva da parte di chi arriva da Sant’Alessio senza rispettare, di conseguenza, le immissioni verso Carignano da parte di chi si dirige verso la chiesa.

“In caso di un eventuale incidente sarebbe difficile stabilire quindi le responsabilità in quanto la carreggiata non è definita nelle sue parti fondamentali – spiega la cittadina -. Questa segnaletica esisteva ma nel tempo non è più stata ripristinata. Abbiamo fatto più volte pressione e segnalazioni agli uffici competenti dell’amministrazione provinciale senza ottenere alcun risultato. Nel caso in cui si dovessero verificare incidenti con danni alle cose o peggio ancora alle persone dovuti al mancato rispetto delle distanze in questo punto riterremo responsabili direttamente coloro che non hanno provveduto a ripristinare la corretta segnaletica”.