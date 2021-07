Rifiuti gettati sui cigli, ad Antraccoli e Tempagnano i cittadini collaborano per ripulire le strade

Rendere le zone di Antraccoli e Tempagnano più pulite. È con questo scopo che un gruppo di cittadini ha iniziato a collaborare per ripulire strade e terreni dai rifiuti abbandonati sui cigli e nei fossi, con il supporto di Sistema Ambiente.

“Nelle nostre frazioni l’inciviltà della gente si rende palese ai bordi delle strade, sui cigli e nelle fosse. Per questo ci riuniamo periodicamente e raccogliamo tutto quello che la gente abbandona – spiegano dal gruppo -. Questo avviene anche in maniera individuale durante le nostre passeggiate quindi non c’è da stupirsi nel vedere persone che camminano munite di sacchetti e guanti. Tutto questo lo mettiamo in atto con il supporto di Sistema Ambiente che fornisce quanto necessario per la raccolta e poi provvede al ritiro, dietro nostra segnalazione, nel luogo di deposito”.

“Ora però mi sorge spontanea una domanda che vorrei rivolgere a tutti – esplode una rappresentante del gruppo -. Cosa ci vuole per conferire i vostri rifiuti nei bidoni per la raccolta del porta a porta? Cosa impedisce, nell’impossibilità di farlo, di tenere nell’auto o nella borsa le cose da gettare e conferirle nel primo bidone dell’immondizia pubblico? Non c’è nessuna giustificazione nel ridurre in pezzi un gratta e vinci e tirarlo a terra o lanciare un pacchetto di sigarette dal finestrino. Abbandonare per la via la mascherina o il fazzoletto, preserva forse il mondo dal covid? Gettare nei fossi i guanti di plastica dei supermercati o gli scontrini della spesa rende migliori? Per non parlare delle bottiglie di vetro, lattine e carte delle merendine. Il dramma è che per quanto ci diamo da fare, ogni giorno si riparte da capo e non possiamo godere neanche brevemente del nostro lavoro che viene vanificato da queste persone incivili”.

“Ci sono poi punti nevralgici dove serialmente la gente abbandona i sacchetti della propria spazzatura. Mi viene da pensare che siano di persone che non usufruiscono del servizio pubblico di raccolta, perché, altrimenti, non mi spiego proprio l’impegno che ci mettono nel distribuire, così magnanimamente, i loro rifiuti in giro per le strade – conclude -. A ogni modo invito tutti a un maggior rispetto delle regole ed esorto le frazioni di creare gruppi simili al nostro”.