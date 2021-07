Lazzarini (Bml): “Sulla manifattura polemiche poco edificanti, abbiamo perso tutti”

“Abbiamo perso tutti”. Così Carlo Lazzarini, presidente di Banca del Monte di Lucca, commenta lo stop al project financing di Coima da parte del Comune e soprattutto le polemiche che a questa decisione sono seguite:

“I toni del dibattito attorno alla manifattura – afferma – credo siano stati veramente poco edificanti per la città. Invece di costruire qualcosa di migliore si è giocato a distruggere e a creare barricate piegandosi a strumentalizzazioni politiche e a desideri di protagonismo: la città, ha perso. Si sono perse occasioni di lavoro e un impulso importante per l’economia locale. Non c’è da gioire ma da riflettere profondamente sulla capacità di costruire il futuro per la nostra città. Abbiamo perso tutti”.