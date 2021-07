Nuova pista ciclabile e area verde attrezzata nel cuore di S. Anna, via alle gare

Mobilità dolce e riqualificazione del verde. Prendono forma i nuovi interventi progettati nel quartiere di Sant’Anna nell’ambito dell’accordo di programma tra Comune e Regione per il potenziamento del progetto di innovazione urbana Piu Lucca.

Il Comune infatti ha dato il via libera alle gare per affidare i lavori di due importanti progetto. Il primo riguarda il progetto di adeguamento della viabilità con realizzazione di una pista ciclabile nella zona tra via Ferraris e via Matteotti. Un’opera per la quale è previsto un impegno di spesa di 260mila euro. L’obiettivo è quello di proseguire con la riqualificazione urbana di Sant’Anna, realizzando una rete di mobilità dolce che da una parte leghi fra loro le nuove zone riqualificate di via Matteotti, viale Einaudi e piazzale Sforza e dall’altra realizzi un collegamento tra via Ferraris e viale Puccini, dove è stato completato l’ultimo tratto di pista ciclabile che consente agli abitanti del quartiere di arrivare fino in centro storico utilizzando la bicicletta oppure a piedi.

La prima zona di intervento è quella compresa fra via Matteotti e il parco di via Togliatti e che passa per il Centro anziani. A questi interventi saranno destinati 200 mila euro. In particolare, nel parcheggio della palestra Matteotti, nella via omonima e in via del Chiasso e via Togliatti, è previsto il rifacimento e l’allargamento dei marciapiedi e la risistemazione della fermata bus con la sua pensilina; saranno inoltre costruite nuove condotte sotto il livello stradale per lo smaltimento delle acque. I marciapiedi, che verranno lastricati in elementi autobloccanti, saranno resi accessibili a tutti.

La seconda area di intervento riguarda invece via Amendola dove saranno riorganizzati i parcheggi, inserite aiuole spartitraffico e messe a dimora alberature e altri elementi di vegetazione. In entrambi gli interventi sarà inoltre integrata l’illuminazione pubblica e rifatta la segnaletica orizzontale e verticale. Per la riqualificazione dell’area verde di via Amendola è previsto un finanziamento di 382 mila euro.