Aperture serali e visite guidate, terzo appuntamento con i ‘Giovedì di luglio’

Torna domani sera (14 luglio) il doppio appuntamento con i Giovedì di luglio che, alla tradizionale apertura serale dei negozi fino a tarda ora, abbina quest’anno l’iniziativa Le notti lucchesi in giro per la città, ricco programma di visite guidate gratuite alla scoperta delle bellezze e dei segreti di Lucca.

Entrambe le iniziative sono a cura del Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio, in collaborazione – per quanto riguarda la parte delle visite gratuite – con il Comune e Lucca Info & Guide.

“Una serata tutta da vivere – commenta Matteo Pomini, presidente del Ccn -, che offrirà la possibilità di trascorrere alcune ore piacevoli in centro storico. In particolare, ricordiamo che in questo momento sono in pieno svolgimento i saldi estivi e dunque i nostri commercianti aspettano tutti con le loro offerte da non perdere. Di particolare interesse, in questo elenco, la visita in programma giovedì 29 luglio alle 18 alle opere della Lucca Biennale Cartasia, il più grande evento al mondo di arte in carta, che si terrà a Lucca dal 1 agosto al 26 settembre”.

“Sarà una passeggiata serale – afferma Federica Moretti, direttore della manifestazione – alla scoperta di queste straordinarie installazioni che per due mesi saranno a cielo aperto, nelle piazze della città. Durante la visita guidata ci sarà modo anche di conoscere gli aneddoti e la storia dei luoghi che ospitano le opere”.

“Ogni edizione delle Lubica – prosegue Moretti – richiede grande impegno, ma questa in particolare è stata una sfida mai vissuta prima, iniziata nel 2019. Non tutti gli artisti sono potuti venire a Lucca per realizzare le loro opere a causa delle restrizioni covid. Altri hanno iniziato la propria opera in quarantena, ma la prossima settimana potranno finalmente prendere parte al laboratorio degli artisti di Lubica, nella ex Cavallerizza. In ogni caso la qualità e l’unicità di queste opere sta emergendo e avremo modo di goderne dopo due anni di stop”.

Per conoscere invece l’elenco completo delle visite guidate gratuite (ma con prenotazione obbligatoria), che andranno avanti ogni giovedì sino alla fine di agosto, è possibile consultare il sito www.confcommerciolums.it.