Cantiere a San Concordio, via Puccetti a senso unico fino a fine lavori

Piccola modifica alla viabilità a San Concordio per il cantiere alla pista ciclabile.

Nell’ambito dei lavori per il rifacimento del condotto coperto del canale Benassai a San Concordio, da domani (15 luglio) fino a fine lavori, si è reso necessario istituire un senso unico in via Leandro Puccetti nel tratto e nella direzione di marcia – da viale San Concordio a via Paolettoni.