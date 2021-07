Asse suburbano, il Comune accelera: via al procedimento per gli espropri

Tempi rapidi e massimo impegno per la partenza dei cantieri: il Comune di Lucca tiene fede agli impegni presi in occasione della firma dell’accordo di programma con al regione Toscana. Parte, con effetto da domani, (17 luglio) l’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree necessarie alla realizzazione del nuovo asse suburbano tra le rotatorie di via dell’Acquacalda di viale Castracani.

“Un’opera fondamentale per la città inizia il percorso per giungere ai cantieri – afferma l’assessore ai lavori pubblici Francesco Raspini – siamo determinati ad avviare i lavori il prima possibile grazie all’impegno dei nostri uffici. Con il nuovo ponte sul Serchio (opera di competenza della Provincia che ha già avviato la gara d’appalto) questa nuova strada sgraverà anche il ponte di Monte San Quirico e tutto il centro abitato connesso dall’intenso traffico proveniente dalla Val Freddana e dalla riva destra del fiume ma, cosa più importante, renderà facilmente accessibile l’Ospedale San Luca superando un ritardo infrastrutturale e urbanistico non più procrastinabile”.

I documenti relativi al progetto di fattibilità tecnica ed economica sono consultabili presso gli uffici progettazione strade di via Santa Giustina 32 e sul sito istituzionale seguendo il percorso home > Comune > Bandi di gara e Avvisi > Altri avvisi > 2021. Gli interessati potranno formulare entro trenta giorni dalla pubblicazione in albo pretorio osservazioni in forma scritta che saranno valutate dai competenti uffici ai fini delle definitive determinazioni. Il progetto interesserà i terreni, le aree e fabbricati come di seguito identificati in base alle risultanze catastali verificabili sull’albo pretorio e sulla pagina web indicata.

L’opera che ha ottenuto un finanziamento di 7 milioni di euro da parte della Regione Toscana, ai quali il Comune di Lucca aggiunge 315.000 euro, renderà finalmente disponibile un nuovo collegamento concentrico alla circonvallazione, intersecando tutte le viabilità principali di accesso radiali a nord ed est della città.