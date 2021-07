Una donazione alla radioterapia del S. Luca in ricordo di Maurizio Luperini

I parenti, gli amici e i colleghi di lavoro di Maurizio Luperini, assistito negli ultimi anni per una grave malattia oncologica nella Radioterapia dell’ospedale San Luca di Lucca hanno raccolto in suo ricordo 1.600 euro, che la moglie Cristiana, ha donato alla struttura diretta da Marcello Mignogna.

La particolarità è che la donazione, rispettando in tutto e per tutto la volontà di Maurizio, avrà una specifica finalità: sarà destinata alla formazione di giovani medici per la Radioterapia.

Il gesto della signora Cristiana e di coloro che hanno partecipato alla raccolta è stato molto apprezzato dal dottor Mignogna, dal suo staff e da tutta l’Asl Toscana nord ovest, che ringraziano Cristiana Ragghianti Luperini e la sua famiglia, anche per aver esaudito il desiderio di Maurizio che, durante il suo lungo e impegnativo percorso clinico, quando vedeva giovani medici al lavoro in reparto diceva spesso alla moglie che sarebbe stato importante “fornire loro supporto in maniera che possano cogliere occasioni di aggiornamento al di là di quello maturato nelle strutture universitarie di provenienza”.

E così, appena ripartiranno i corsi di perfezionamento ed alta specialità, la somma donata verrà utilizzata dall’Asl proprio per gli scopi formativi che tanto stavano a cuore a Maurizio:

“Doniamo quanto raccolto alla radioterapia oncologica di Lucca – sono le parole di Cristiana – che ci ha guidato nel lungo, duro e triste percorso della malattia. Il dottor Mignogna, che non finirò mai di ringraziare, ha già individuato la destinazione della somma in un master di perfezionamento per una giovane dottoressa. Maurizio ne sarebbe doppiamente contento, perché diceva che noi donne abbiamo un qualcosa in più!”.

La signora Cristiana esprime inoltre una speranza: “Che la medicina e la ricerca facciano sempre passi avanti nella lotta contro il cancro e sempre più persone possano curarsi e lottare per guarire”.

“E’ un auspicio che condividiamo pienamente – aggiunge il dottor Mignogna – ed è proprio per raggiungere questo obiettivo che anche noi teniamo molto all’aggiornamento dei nostri giovani colleghi. Grazie ancora per la donazione alla signora Cristiana, a cui esprimo la gratitudine mia e di tutta la squadra per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei nostri confronti”.

Da ricordare che sono possibili donazioni all’Asl finalizzate a specifiche iniziative come questa che – insieme ad eventuali ulteriori offerte dello stesso tipo – potrà essere utilizzata appunto per l’aggiornamento medico specialistico e del personale della Radioterapia di Lucca.