Permessi DA – A5, fino al 31 luglio il rinnovo agli uffici della Metro e on line

La società Metro srl ricorda che fino 31 luglio è possibile rinnovare il permesso annuale per le categorie DA – A5.

Tuttavia per evitare di trovare lunghe file è consigliabile non attendere gli ultimi giorni del mese per recarsi agli sportelli. Metro srl a questo proposito ricorda che è possibile istruire la pratica online, dopo essersi registrati nel portale all’indirizzo www.metrosrl.it

Per accorciare i tempi è inoltre possibile recarsi allo sportello su appuntamento da prenotarsi direttamente sul sito (dopo essersi registrati) o telefonicamente al numero 0583 583150.