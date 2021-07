Manifattura sud, convocato il nuovo consiglio comunale straordinario

C’è la data per il nuovo consiglio comunale straordinario sull’ex manifattura sud, voluto e annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Alessandro Tambellini per fare ulteriore chiarezza alla luce dello stop alla proposta di Coima Sgr, sostenuta nell’operazione dalla Fondazione Crl .

Il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini ha quindi accolto la richiesta e fissato la data della sessione martedì prossimo (27 luglio) alle 17 in modalità a distanza. Nel corso della seduta il primo cittadino parlerà delle ‘questioni inerenti la manifattura sud in relazione alle ultime decisioni assunte dall’amministrazione comunale in merito alla proposta di project financing avanzata da Coima’.