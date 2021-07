Foro Boario, dal Comune un bando per far esibire sei giovani band ad agosto

Un bando per trovare sei band giovanili che si esibiranno alla fine di agosto al Foro Boario. È questa l’iniziativa lanciata dal Comune di Lucca nell’ottica di una rassegna pensata per i giovani da realizzare il prossimo mese e consentire così ai nuovi talenti di tornare a suonare in pubblico, nel rispetto della normativa anticontagio.

“Anche le nostre ragazze e i nostri ragazzi stanno pagando il prezzo più grande della pandemia, con una socialità praticamente azzerata, in una fase della loro vita particolarmente importante e delicata – sottolinea il consigliere comunale con delega alle politiche giovanili Daniele Bianucci -. Per questo, stiamo costruendo un appuntamento non solo a loro dedicato, ma anche organizzato proprio partendo direttamente dal loro protagonismo e dalla loro voglia di raccontarsi. E in questo percorso un posto centrale lo dedichiamo alla loro musica: proponendo ai gruppi e alle band un’occasione per esibirsi, di fronte alla città. Sarà per noi un piacere ascoltarli, e contribuire a valorizzare i loro talenti”.

I singoli o le band interessati a esibirsi potranno inviare la domanda di partecipazione entro e non oltre giovedì 5 agosto compilando il form di iscrizione disponibile sul sito del Comune di Lucca e allegando un link di un video in cui la band o l’artista suona, dal vivo, almeno due brani. Nel form dovrà essere indicato il genere musicale cui la band o l’artista si ispira, i riferimenti al contenuto dei testi oltre a ogni notizia utile a valutarne le esperienze. Il form dovrà inoltre contenere la dichiarazione di avere almeno otto brani – di cui almeno tre originali – da poter eseguire nel concerto dal vivo e la durata di ciascuno. Gli artisti che verranno inclusi nel programma dell’evento saranno selezionati da una commissione che le individuerà, motivatamente, sulla base di un giudizio di qualità, previo esame delle domande e dei video pervenuti e tenendo conto di un criterio di equilibrio tra i generi da inserire nel programma delle esibizioni.

Per inviare la domanda clicca qui.