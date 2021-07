Effetto Lucca Comics, lievitano subito i prezzi degli alberghi

In molti si stanno preparando alla nuova edizione di Lucca Comics & Games, un’edizione incerta a causa dell’andamento della pandemia e con un format che è stato brevemente comunicato. Si parla di una presenza massima di 20.000 visitatori al giorno per quattro giorni di evento, una timida ripartenza per alcuni un po’ troppo ottimistica, per altri, che non vedono l’ora di rigettarsi nel mondo fantasy dei fumetti e dei giochi, una speranza di ritornare alla normalità.

Lucca Comics inizierà venerdì 29 ottobre e terminerà lunedì 1 novembre e molti cosplayer e appassionati sono già pronti con le valigie in mano per raggiungere la manifestazione di Lucca.

Anche quest’anno però, come tradizione insegna, le strutture ricettive hanno già fiutato la notizia e c’è una grande differenza di prezzo tra i giorni precedenti a quelli della manifestazione.

Abbiamo controllato i prezzi di dieci strutture alberghiere del territorio vicini agli spazi della manifestazione inserendo sia strutture di alto profilo, sia beld & breakfast: se si prenota per la notte tra sabato 30 ottobre e domenica 31 ottobre, la media di una camera matrimoniale è di 357 euro. Una cifra molto alta se consideriamo che per la data di sabato 23 ottobre – week end precedente alla manifestazione – il prezzo medio per una camera matrimoniale è di appena 79 euro, circa quattro volte meno.

Il tutto è stato aggiornato appena è arrivata la notizia che quest’anno Lucca Comics & Games si svolgerà in presenza. Se prima della comunicazione si cercava una camera per tre notti vicino al centro storico di Lucca, in un hotel a quattro stelle, nei giorni che comprendono il fine settimana dell’evento. il prezzo era di 466 euro, dopo la comunicazione il prezzo è lievitato alla cifra di 1800 euro.

Una trasferta molto onerosa per gli appassionati dei fumetti. Certo è che la categoria ricettiva a causa della pandemia ha subito notevoli problemi ed il settore è in grave crisi, per tutti gli operatori turistici sapere che una manifestazione famosa come Lucca Comics & Games si terrà in presenza, potrebbe essere un modo per rimettere in piedi un’attività martoriata da più di un anno.