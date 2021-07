Ha aperto ufficialmente oggi (27 luglio) il corner sushi alla Conad di viale Einaudi. Ed è subito grande successo per la nuova iniziativa dedicata agli appassionati di cucina giapponese.

In un’area esclusiva all’interno del supermercato, con un concept innovativo che si pone a metà strada tra l’esposizione per la vendita e lo show cooking quotidiano, i professionisti del sushi offrono prodotti di qualità in cui ogni pezzo è una vera e propria opera d’arte che nasce dalle loro mani, il tutto di fronte ai clienti.

Foto 2 di 2



“I prodotti offerti vanno dai classici nigiri, maki, sashimi e roll, a prodotti più complessi – spiega Roberto Ghelardini regional manager dei chioschi Sushi Daily – la nostra specialità sono i crunch roll di riso, ricoperti di cipolla croccante fritta, di cui abbiamo numerose varietà, dal piccante al vegetariano, senza pesce crudo. Il piatto che va per la maggiore? Certamente i vassoi misti, adatti ad ogni occasione, che possono essere la portata principale di una cena tra amici, un compleanno o una festa. Il piatto visivamente si presenta in modo molto gradevole, fresco, colorato e soprattutto buono, completo di salse omaggio”.

Foto 3 di 19





































Grande attenzione anche alle materie prime utilizzate per la preparazione del sushi in particolar modo del pesce, ma anche le verdure provengono da prodotti locali.

“Il prodotto è fresco e preparato sul momento e da consumarsi in giornata, per offrire la massima qualità – precisa Roberto Ghelardini – Teniamo molto al fatto che il pesce offerto ai nostri clienti sia della massima qualità e per questo è oggetto di rigidissimi controlli per le verifiche sull’origine delle materie prime. Sono tutti prodotti freschi del territorio, il riso, che ha un’importanza strategica nella preparazione del sushi, è cotto, preparato nella giornata e lavorato espresso, proprio sul momento, di fronte ai clienti”.

Al corner sushi della Conad di viale Einaudi si ha la possibilità di degustare i piatti direttamente e comodamente serviti ai tavoli messi a disposizione, che si trovano all’interno e all’esterno del supermercato, nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19.

“Per la gestione dei corner sushi ci affidiamo all’azienda partner di Conad e leader del settore: Kelly Deli”, dichiara Roberto Toni, socio di riferimento Conad per Lucca, Altopascio, Garfagnana e di alcuni centri a Pistoia.

L’azienda Kelly Dali, partner di Conad nell’allestimento dei chioschi sushi, conta 10mila punti vendita in Europa, 200 solamente in Italia, ed è presente in dieci paesi. Il settore è in piena espansione, in Toscana sono sette i centri sushi e entro l’anno l’obiettivo è di raggiungere la quota di una ventina di chioschi.

“La prima apertura a Grosseto è stato un successo e da lì sono partiti tutti gli altri – conclude Roberto Toni -. Ma anche nel territorio lucchese ci saranno delle novità, apriremo un corner sushi ad Altopascio nei primi giorni di settembre, ed entro l’anno l’obiettivo è di aprirne uno alla Conad di Gallicano”.

Per saperne di più sui prodotti in vendita al corner sushi della Conad di viale Einaudi è possibile visitare il sito internet, la pagina Facebook o quella Instagram, per prenotare e ordinare i piatti è possibile telefonare alo numero 0583-512008 o direttamente al cellulare dello chef al numero 392-6721831.