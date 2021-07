Lì dove c’era una discoteca ora c’è un discount. È stato inaugurato questa mattina (29 luglio) alle 8 alla presenza dell’assessora alle attività produttive Chiara Martini e al presidente della società di discount Patrizio Podini il primo punto vendita Md nel comune di Lucca, sulla via Romana.

Con una superficie di oltre 1800 metri quadrati, di cui 1150 destinati all’offerta alimentare, il nuovo punto vendita è sorto in poco più di tre mesi dalle fondamenta di quello che era il Kuku, la discoteca lucchese per eccellenza, e l’area ristorante dello Spiedo d’oro, già dismessa da tempo.

“Sono queste le scelte che cerchiamo di fare quando individuiamo una posizione per un nuovo punto vendita: non solo criteri che facilitino visibilità e accessi, ma anche recuperi ambientali e valorizzazione del territorio ogni volta che sia possibile – ha dichiarato Podini al taglio del nastro -. Ringrazio l’assessore Chiara Martini per la sua presenza, lo consideriamo un auspicio perché il nostro punto vendita contribuisca all’ulteriore sviluppo economico della zona”.

Il punto vendita si sviluppa su 6 corsie e 6 casse, introdotte come da format da un imponente reparto ortofrutta con banchi serviti panetteria, gastronomia, macelleria, a cui si aggiunge la pescheria, e laboratori a vista, tutti nelle aree perimetrali. L’offerta comprende inoltre un vasto assortimento di prodotti gastronomici della Garfagnana tra cui pasta fresca, salumi e formaggi. L’organico di Lucca è composto da 19 risorse (età media 28 anni) nei ruoli di store manager, vice store manager, assistenti ed addetti vendita; residenti a Lucca o nei comuni limitrofi.

Lo store Md sarà aperto dalle 8 alle 21 da lunedì a domenica con orario continuato. A disposizione dei clienti un parcheggio da 106 posti auto.