Il fronte del no a vaccini e green pass torna in piazza a Lucca

Tornerà in piazza anche a Lucca il movimento di protesta contro il green pass. La manifestazione di opposizione alle restrizioni introdotte dal governo organizzata dal Fronte del dissenso sarà il piazza Napoleone sabato (31 luglio) alle 17.

“Il governo, non ancora soddisfatto di aver cancellato fondamentali diritti costituzionali, vuole adesso estendere l’obbligo di questo strumento di discriminazione ad altre categorie ed attività – si legge nella nota -. Tutto questo è gravissimo ed inaccettabile. Con il green pass si vuole imporre un vaccino sperimentale, e di scarsissima efficacia, senza avere peraltro il coraggio (e ben si comprende il perché) di decretarne formalmente l’obbligo. Questo vergognoso ricatto del governo Draghi ha riempito tante piazze italiane già da sabato scorso. E’ la protesta in difesa dei diritti costituzionali, per la libertà di scelta terapeutica, contro misure liberticide che daranno un’ulteriore mazzata a tante piccole attività che l’oligarchia economica vuole distruggere a favore delle multinazionali. Per tutti questi motivi torneremo in piazza anche questo sabato. Interverranno, tra gli altri, operatori della sanità, della scuola ed esponenti delle categorie sociali più colpite”.