La solidarietà del Consiglio ai lavoratori Gkn: “Ora c’è bisogno di atti concreti”

Il consiglio comunale di Lucca, e tutta la città, ribadisce la propria solidarietà ai lavoratori della Gkn. Questa sera (29 luglio) ha dimostrato la propria vicinanza ai 422 lavoratori della Gkn in mobilitazione dopo la notizia di licenziamento comunicata loro dalla multinazionale britannica per mail.

La seduta di stasera è stata aperta dalla testimonianza di un dipendente dell’azienda di Campi Bisenzio, Matteo Moretti: “Prima di tutto vi ringrazio per l’invito. Oggi siamo al 21esimo giorno e crediamo che con ieri sera si sia chiusa un fase, quella dell’ascolto e del dialogo con tutti. Ora entriamo nella fase in cui c’è bisogno di risposte e atti concrete, che per ora sono arrivate solo dal Comune e più o meno dalla Toscana con la delibera che ha fatto passare all’unanimità. Però, ripeto, bisogna trasformare tutto in atti concreti: in tutto questo il Governo balbetta, latita. È bello ricevere solidarietà, ma ad un certo punto diventa imbarazzante. L’azienda non sta a guardare e ci ha inviato una lettera abbastanza pesante. Noi da oggi entriamo in una seconda fase in cui tutte le istituzioni devono mettere in concreto tutta la solidarietà che ci hanno dato”.