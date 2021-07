Al Baby Doctor nasce la televisita in remoto

La medicina non va in vacanza. Lo sa bene la dottoressa Alessia Bertocchini, chirurgo pediatra e titolare dei poliambulatori Baby Doctor, che per essere sempre accanto ai piccoli pazienti ha inaugurato il servizio di televisita in remoto.

“Soprattutto in estate – commenta la dottoressa Bertocchini – con le ferie, le vacanze e i viaggi è sempre un po’ più difficile prendersi cura dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Per garantire a tutti una risposta il più rapida possibile, sul nostro sito www.babydoctor.info è possibile registrarsi a questo nuovo servizio che con celerità, riservatezza e attenzione chiarisce dubbi e perplessità”.

La televisita permette di interfacciarsi direttamente con la dottoressa Alessia Bertocchini in qualsiasi momento, e in qualsiasi luogo. Si tratta, infatti, di un canale sempre aperto, tramite il quale è possibile scrivere un messaggio alla dottoressa che risponderà entro poche ore. A seconda del caso, della patologia e della storia clinica del paziente, la dottoressa deciderà poi se sarà utile fissare una visita in presenza o utilizzare il teleconsulto.

Anche questo, infatti, è un servizio offerto dalla piattaforma telematica Baby Doctor 2.0 che permette consulti online con medici professionisti e specializzati in ambiti diversi, garantendo sicurezza, privacy e immediatezza. Non a caso, a dimostrazione dell’efficacia di questo progetto, le visite pediatriche online hanno registrato da subito numeri altissimi, superando in pochi mesi i 200 consulti.

Per accedere al servizio è sufficiente cliccare su Televisita in remoto dottoressa Bertocchini sul sito www.babydoctor.info, entrare nell’area dedicata, inserire i dati (nome, cognome, e-mail) e scrivere il messaggio.

Per ulteriori ed eventuali informazioni: Baby Doctor Lucca, via di San Marco, 245; Baby Doctor Valley, via Fondovalle, 11, Gallicano; 338.8774330. Pagina Facebook: Baby Doctor della dott.ssa Alessia Bertocchini; profilo Instagram: babydoctor_2.0; www.babydoctor.info.