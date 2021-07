Rifiuti, in centro attiva la tariffa puntuale per l’indifferenziato

Sistema Ambiente ricorda ai cittadini residenti in centro storico che, come già detto in occasione dell’introduzione dei Garby, le isole ecologiche fuori terra, è attiva la tariffa puntuale sul rifiuto indifferenziato. Ciò significa che, mentre per tutte le altre tipologie di rifiuto è possibile accedere ai Garby in qualsiasi momento e per tutte le volte che è necessario, per quanto riguarda il Rur (rifiuto indifferenziato) è importante considerare che ad ogni conferimento corrisponde il conteggio in bolletta. Si raccomanda, quindi, di gettare il rifiuto non riciclabile solo quando strettamente necessario.

Chi ha fatto richiesta per il servizio del conferimento aggiuntivo di pannolini e pannoloni ha a disposizione un accesso settimanale gratuito ai Garby, che va ad aggiungersi all’altro conferimento di Rur. Per richiedere tale servizio è sufficiente scaricare il modulo corrispondente dall’area Documenti del sito www.sistemaambientelucca.it e inviarlo a infoa@sistemaambientelucca.it. Nella mail si deve indicare nome e cognome della persona a cui è intestata l’utenza, numero del contratto o il codice cliente riportato in fattura, indirizzo (via, numero civico, frazione) e il recapito telefonico.

Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211, 0583.343645; infoa@sistemaambientelucca.it; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e Instagram: Sistema Ambiente Lucca.