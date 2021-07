Questa mattina (31 luglio) in occasione de Il sabato dell’ambiente i volontari dell’associazione Uniti per l’Oltreserchio si sono trovati per ripulire la riva destra del fiume Serchio dal degrado e dall’abbandono di rifiuti.

“Adesso si iniziano a vedere i risultati – ha commentato il consigliere Dante Francesconi – una spiaggia ripulita e già frequentata da turisti occasionali e cittadini lucchesi. Un doveroso grazie a tutti gli intervenuti in tutti questi sabati dedicati all’ambiente”.