Rsa di Monte San Quirico, Proges replica: “Oggi il personale è superiore alla norma”

“Oggi il personale in struttura supera quanto stabilito dalla normativa per l’accreditamento”. Così Proges, cooperativa che gestisce la Rsa di Monte San Quirico smentisce quanto sostenuto dai consiglieri di Fratelli d’Italia Marco Martinelli e Simona Testaferrata durante il sopralluogo nella struttura.

“Senza entrare nel merito della definizione dei parametri regionali rispetto ai quali – si legge nella nota -, qualora fossimo coinvolti in un confronto tra la parti saremmo ben lieti di portare il nostro concreto punto di vista, è necessario precisare che ad oggi il personale presente in struttura risponde, anzi supera, rispetto a talune categorie professionali, quanto stabilito dalla normativa per l’accreditamento“.

“Tra queste, preme sottolineare rientra proprio il personale infermieristico, la cui quantità di ore giornaliere e la relativa quantità di figure assunte è ben superiore alla norma – conclude la nota -. Si tratta di un fatto che ha un valore particolare in questo momento in cui la carenza di figure infermieristiche è un’emergenza nazionale. Quanto affermato è riscontrabile nei report e regolarmente verificato nelle visite in loco effettuate da parte degli organi preposti”.