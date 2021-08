Lavori sulla rete idrica, chiusa al traffico in uscita Porta Santa Maria

Lunedì (9 agosto) dalle 7,30 alle 17 Porta Santa Maria sarà chiusa in uscita al traffico per lavori di ampliamento della rete idrica.

In questo arco temporale verrà spento il varco della zona a traffico limitato di via del Gonfalone e i veicoli che non sono provvisti di permessi ztl e che si trovano in piazza Santa Maria, dovranno obbligatoriamente uscire dalla città utilizzando il percorso via del Gonfalone, via Michele Rosi, piazza Varanini, Porta San Iacopo. Anche le linee della Lam Rossa e Verde in uscita dalla città seguiranno lo stesso tragitto.

Martedì (10 agosto) i saggi si sposteranno alla rotatoria fra viale Batoni, viale Marti e viale Matteo Civitali: sarà istituito un divieto di transito nella porzione ovest della rotatoria con obbligo di svoltare a destra in viale Batoni per i veicoli provenienti da viale Matteo Civitali. I veicoli diretti in viale Marti provenienti da nord infatti dovranno proseguire fino alla rotatoria di piazzale Martiri della Libertà e rientrare in viale Batoni per immettersi poi in viale Marti.