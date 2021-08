Condotto pubblico, convocata la seconda seduta della commissione speciale

È stata convocata per mercoledì prossimo (11 agosto) la seconda seduta della commissione speciale sul condotto pubblico. Al centro della riunione il problema della portata delle acque, alla luce dell’ultimo crollo in via dei Fossi.

La commissione speciale è composta da 10 componenti, una persona per gruppo consiliare: Marco Martinelli (Fdi), Fabio Barsanti (Difendere Lucca), Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca), Maria Teresa Leone (Lucca Civica), Massimiliano Bondocci (M5s), Marco Barsella (Lei Lucca), Alessia Angelini (Pd), Daniele Bianucci (Sinistra Con), Giovanni Minniti (Lega) e Enrico Torrini (gruppo misto).

La seduta sarà visibile dalle 15 collegandosi alla sezione “Consiglio Comunale in diretta streaming” presente sulla home page del sito ufficiale del Comune di Lucca oppure dal canale Youtube del consiglio comunale.