Fontanella in viale Giusti, Simonetti (Cgil): “Impossibile prendere l’acqua dal nuovo rubinetto”

Disservizi alla fontanella pubblica tra viale Giusti e via Mazzini, vicino alla stazione. A segnalarli è il sindacalista Fabrizio Simonetti della Cgil Lucca per parlare della “mancanza di attenzione verso i bisogni dei cittadini che spesso, come in questo caso, denota l’agire di chi gestisce la cosa pubblica”.

“La fontanella in questione è una delle più apprezzate e frequentate dai lucchesi, dato che fornisce ottima acqua, potabile e gratuita – va avanti Simonetti -. Quasi a tutte le ore ci sono persone in fila. Molti pensionati, ma non solo. Tanto che c’è stato un periodo, durante l’emergenza Covid, nel quale è stata chiusa ‘per evitare assembramenti’. Poi il rubinetto si è rotto e la Geal lo ha sostituito solo che il lavoro è stato fatto male. Se prima c’era un rubinetto di ottone da tre quarti di pollice che erogava un getto uniforme d’acqua col quale in tempi ragionevoli e senza troppe difficoltà si riempivano bottiglie, taniche e recipienti vari ora, invece, è stato messo un rubinetto più piccolo, che spruzza l’acqua ovunque tranne nella bottiglia”.

“Pensionati che si bagnano le maniche o si lavano le scarpe tentando di riempire le bottiglie di plastica – prosegue Simonetti -. Bottiglie nelle quali viene infilato il rubinetto, con procedura alquanto discutibile dal punto di vista igienico. Taniche tenute sospese finché non sono piene, col rischio di sforzi e strappi. Auto lasciate in moto con l’aria condizionata accesa per evitare che eventuali accompagnatori si sentano

male nelle lunghe attese. Ho contattato la Geal, segnalando gli inconvenienti, ma a oggi niente. Ora, io capisco che con tutto quello che succede nel mondo il rubinetto della fontanella è poca cosa. Ma, se ci pensiamo, riflette un comportamento superficiale e una mancanza di attenzione alle persone che troppo spesso ci troviamo di fronte da parte di chi gestisce la cosa pubblica. Io so che alla Geal ci sono ingegneri e tecnici qualificati. Da comune cittadino, che usa rifornirsi alla fontanella in questione, chiedo loro un piccolo, ma significativo gesto di attenzione: per favore, metteteci di nuovo un rubinetto adatto, che funzioni”: