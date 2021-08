Agevolazioni su Tari e riscaldamento, prorogata la scadenza

Spostata dal 6 al 15 settembre la scadenza per la presentazione della richiesta di agevolazione su riscaldamento domestico e sulla tassa rifiuti da parte di pensionati e nuclei familiari numerosi.

Lo ha deciso l’amministrazione comunale, su richiesta dei sindacati, per consentire a tutti di poter ottenere la certificazione Isee necessaria a produrre la domanda, considerato che il mese di agosto è dedicato alle ferie estive e che dunque risulta difficile per gli uffici evadere molte richieste.

A chi è rivolta l’agevolazione. Il contributo dovrà servire a coprire parte delle spese sostenute su gas e altre forme di riscaldamento (bombole, legna da ardere e gasolio) e sulla Tari di nuclei familiari con redditi derivanti da pensione o lavoro dipendente alla data dell’1 gennaio 2020. Per i nuclei composti da un solo componente il valore Isee non deve essere superiore a 16.316 euro; per i nuclei composti da più di una persona l’Isee non deve superare 14.140 euro. Quest’anno l’agevolazione per il pagamento della tassa sui rifiuti potrà essere richiesto anche dalle famiglie composte da almeno 5 componenti con un reddito che non deriva da pensione o da lavoro dipendente e con valore Isee non superiore a 10.225 euro.

Come inoltrare la domanda. Gli interessati avranno tempo fino a mercoledì 15 settembre per inoltrare la loro richiesta al Comune. Per farlo, dovranno utilizzare esclusivamente il modulo predisposto e scaricabile sul sito istituzionale. Lo stesso sarà disponibile anche alle sedi delle organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl-Uil). Le domande, corredate da fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente e degli allegati richiesti, dovranno essere inviate via mail a: protocollo@comune.lucca.it, tramite Pec all’indirizzo: comune.lucca@postacert.toscana.it, oppure consegnati a mano presso l’ufficio protocollo del Comune.