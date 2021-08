Palloncini bianchi in piazza San Michele per l’ultimo saluto a Ludovica

Martedì sera (24 agosto), alle 21, in piazza San Michele, un raduno per salutare Ludovica Tocchini, scomparsa all’età di 24 anni, nella sua piazza preferita.

“Vogliamo salutarla – dicono la famiglia e gli amici – come lei avrebbe voluto. Indossate una maglietta bianca e scriveteci sopra quello che volete, portate anche un palloncino bianco ad elio. È per tutti quelli che non sono riuscita a salutarla, per noi e per lei, il nostro angelo con gli occhi blu”.