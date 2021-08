Palazzetto della scherma: approvato il progetto per sostituire il tetto e gli infissi

Lavori di manutenzione straordinaria al palazzetto della scherma di Santissima Annunziata.

È stato infatti approvato il progetto definitivo ed esecutivo per completare la sostituzione degli infissi esterni in tutti gli ambienti della struttura e per rimuovere la copertura in eternit del tetto, sostituendola con un manto di lamiera. Il lavoro sarà suddiviso in due lotti funzionali per un intervento complessivo di 60 mila euro. Di questi 30 mila saranno messi a disposizione dalla Fondazione cassa di risparmio di Lucca nell’ambito del bando 2019-2021 per gli impianti sportivi.