Venerdì scorso (20 agosto) open day al Patto di collaborazione Scuolina Raggi di Sole di Maggiano, una giornata ricca di attività a cui hanno partecipato i ragazzi e le ragazze del centro estivo, ma anche tante famiglie e cittadini interessati a conoscere le attività e le iniziative che si svolgono nell’ambito del patto di cittadinanza.

Al mattino, con orario 9-13, è stato possibile partecipare alla dance in green, ovvero ai balli di gruppo per bambini, coreografati dal giovanissimo animatore Samuele Lucchesi. Di seguito si è svolto un laboratorio green con i prodotti dell’orto sociale, curato dalla Scuolina in collaborazione con la Caritas locale e con la parrocchia, con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca. I bambini sono stati coinvolti a sgranare i fagioli borlotti e ad allestire l’angolo green con oleolito e sale aromatico. Entrambi i preparati sono stati realizzati dai ragazzi con la guida dell’esperta guida ambientale Serena Scalici.

Alle 11, alla presenza dell’assessora alle politiche formative, Ilaria Vietina, è stata inaugurata la mostra, allestita nel giardino della struttura, in cui sono stati esposti gli elaborati che i ragazzi hanno realizzato nei vari laboratori nel corso di questo anno; un angolo specifico è stato dedicato all’orto sociale e ai suoi prodotti, inoltre uno spazio espositivo è stato dedicato ai lavori del progetto continuità dell’istituto comprensivo Lucca 7, che si sono ispirati alle storie e le leggende lucchesi tratte da alcuni libri di Paolo Fantozzi. Tali elaborati sono stati utilizzati per svolgere anche alcune attività con i bambini non italofoni. Si tratta dunque di un progetto che è andato oltre la continuità verticale e si è aperto a una comunità che apprende.

Grande partecipazione anche nel pomeriggio a Un libro con te, iniziativa inserita nell’ambito delle politiche di genere del Comune di Lucca, in cui si è parlato del giallo psicologico Without Escape della scrittrice esordiente Beatrice Lucchesi, di Storie e leggende delle Alpi Apuane di Paolo Fantozzi e di Il limone negli occhi di Sonia Reali. Moderatrici dell’incontro sono state l’assessora Ilaria Vietina ed Enrica Picchi del centro civico Il Bucaneve, le quali, traendo spunto dal libro autobiografico di Sonia Reali, hanno sottolineato la necessità di parlare delle violenze domestiche per poter dare la forza di reagire a soprusi, sopraffazioni e violenze che spesso si perpetrano proprio fra le mura di casa.

La terza ed ultima tappa della giornata è stata la festa finale animata da Samuele Lucchesi ed Elena Graunar insieme ai i Raggi di Sole, i bambini e le bambine della Scuolina, in conclusione c’è stata la sfilata Memorie di Manù Peré,

Insomma una giornata piena e ricca di opportunità formative, ludiche, culturali e ricreative per tutte le fasce di età e per le famiglie.

Come ha sottolineato l’assessora Vietina, la presenza di genitori, educatori e rappresentanti del territorio è il segno di un’attenta cura formativa che coinvolge tutta la comunità.

Gli organizzatori dicono che 2quando c’è da imparare si sta insieme. Quando stiamo insieme riusciamo a darci la forza di fare cose belle e chi ha partecipato all’open day ha percepito la forza e l’energia dello stare insieme”.

Per dirla con Beatrice Lucchesi: “Nel giardino delle meraviglie, fatto di sguardi e di sorrisi, si mette in scena un’esplosione di gioia, di passione e di grandi emozioni che colorano i visi e illuminano gli occhi con molte ma diverse bellissime sfumature”.