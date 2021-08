Ripartire Festival, una rassegna di musica e cultura dedicata ai giovani e realizzata dai giovani, prende il via da domani (26 agosto) al Foro Boario, con un palco allestito negli spazi esterni.

Molti i nomi di artisti locali che si esibiranno nella rassegna, che ci terrà compagnia nel prossimo weekend, dal 26 al 29 agosto, tra i quali Effenberg e Andrea Biagioni. Spazio anche alle band locali di giovani emergenti, a workshop pomeridiani con le associazioni del territorio, a momenti di riflessioni su tematiche sociali e talk show con ospiti e personaggi.

Ripartire Festival è organizzato dal Comune di Lucca, assessorato alle politiche giovanili, con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Lucca e con il contributo di Lucart ed è stato presentato oggi (25 agosto) alla presenza del consigliere con delega alle politiche giovanili, Daniele Bianucci, l’assessore con delega alla cultura, Stefano Ragghianti e Matteo Ghiroldi della Croce verde di Lucca.

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell’evento: l’amministrazione comunale, la Croce verde, ma soprattutto i ragazzi che sono stati coinvolti e hanno lavorato per poter portare di fronte al pubblico, la loro musica – dice il Consigliere con delega alle politiche giovanili, Daniele Bianucci -. Sono più di venti anni che il Comune di Lucca non organizza una manifestazione in cui suonano band locali di ragazzi, il nome del festival non a caso si chiama ‘Ripartire’ e speriamo di poterlo fare e riproporlo anche negli anni a seguire. Voglio infine fare un ringraziamento speciale alla Croce verde, che si è resa disponibile affinché tutti possano partecipare agli eventi, effettuando i tamponi gratuiti a chiunque voglia entrare. Si ricorda infatti che la manifestazione segue la normativa anti Covid e che per accedere ai concerti è richiesto il possesso del Green pass”.

In quest’anno non mancano di certo i problemi organizzativi, che nascono sempre dalla situazione di emergenza sanitaria. Proprio stamani è giunto il comunicato che i Kolors hanno annullato il concerto previsto per la rassegna domenica 29 maggio a causa della positività a Covid-19 di un membro dello staff. La serata si terrà lo stesso, in quanto sul palco del Foro Boario, si esibirà Noemi. I biglietti validi per il concerto dei Kolors, potranno essere utilizzati per il concerto di Noemi. Noemi si esibirà nel suo concerto con lo spettacolo “Metamorfosi Summer tour”.

“Il programma del Festival Ripartire, trova oggi una sua collocazione ben precisa, anche se le sorprese non sono mancate – precisa l’assessore alla cultura, Stefano Ragghianti -. Ripartire nel 2021 non è facile, già difficile è far ripartire le manifestazioni che già erano previste, figuriamoci crearne di nuove. Questa rassegna è qualcosa che mancava nel panorama degli eventi lucchesi, è importante trovare questo genere di manifestazioni che portano avanti le politiche giovanili. Il Festival in questo modo, non ha una valenza solo da un punto di vista musicale, ma è anche un modo per riflettere sulle politiche e le richieste dei giovani”.

La presenza della Croce verde per effettuare dei tamponi rapidi gratuiti per l’accesso alla manifestazione, è prevista nei giorni di giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 agosto dalle 19 alle 23, domenica 29 agosto dalle 17 alle 23.

“La Croce verde ha risposto immediatamente in maniera positiva per dare a tutti la possibilità di partecipare mettendo a disposizione la possibilità di effettuare tamponi rapidi gratuiti – dichiara il responsabile della Corce verde di Lucca Matteo Ghiroldi -. Speriamo di poter veramente ripartire e che questo festival sia di buon auspicio per superare la pandemia in corso”.

Alla presentazione del Festival Ripartire hanno partecipato anche alcuni gruppi di ragazzi che suoneranno durante la rassegna, tra questi i Cubirossi, una band di giovani di Pisa che si esibirà sabato 28 agosto. Insieme a loro, sempre sabato, si esibiranno i Baldacci, un gruppo Garfagnino che prende il nome dal suo cantautore, Tommaso Baldacci. Giovedì 26 agosto a calcare il palco della manifestazione saranno i B.K. una band rock locale che è stata fondata nel 2014.

Per completare il programma venerdì (27 agosto) dalle 21,30 ci sarà concerto di Cmqmartina e Dardust. Ognuna delle quattro giornate, a partire dalle 17,30 sarà dedicata a un singolo tema con workshop, confronto e talk: il 26 agosto si partirà da Il bello di essere differenti e uguali: identità e discriminazioni. La giornata del 27 agosto sarà dedicata al tema dell’ambiente e del futuro. Sabato 28 agosto per Il bello di crescere con coraggio, tra benessere mentre domenica 29 agosto, sarà dedicata a Il bello di esprimersi: comunicazione, scuola e cultura.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito, ma è necessaria la prenotazione online sulla piattaforma Tocket per partecipare all’evento sono necessari Green pass e mascherina. Il programma completo del festival può essere visualizzato alla pagina della Provincia di Lucca dedicata all’evento.