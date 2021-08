Posteggi in mercati e fiere, si cambia. Piazzale don Baroni, niente riduzione dei posti

Mercati e alle fiere, cambia il regolamento del commercio a Lucca. Le modifiche riguarderanno per lo più situazioni di adeguamento alla realtà e con correzione del numero di posti disponibili.

L’argomento è il tema centrale della commissione politiche di bilancio e sviluppo del territorio. Che si è riunita oggi 26 agosto, presenti alla riunione l’assessore Chiara Martini e il dirigente comunale dottor Luca Nespolo.

E’ l’assessora Chiara Martini ad illustrare la pratica: “La delibera in discussione oggi è per delle modifiche all’attuale piano per il commercio, previsto da una legge regionale del 2018, che ha il compito di ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle filiere, di individuare le aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e anche di individuare le aree in cui l’esercizio di un’attività commerciale è vietata o sottoposta a condizioni, il tutto tenendo conto di una serie di esigenze, come la valorizzazione della tutela del patrimonio storico, ambientale, artistico, esigenze di carattere igienico sanitarie, delle dotazioni di opere di urbanizzazioni primarie e dei necessari servizi pubblici”.

“Il piano , ha una durata triennale ed è entrato in vigore nel 2019 – prosegue l’assessora -. Fin da subito, si è dimostrato necessario apportare delle modifiche per delle esigenze di adeguamento alla realtà. Abbiamo verificato la necessità di apportarle per rispondere a delle richieste da parte delle categorie di settore. Ricordo in oltre che abbiamo in corso il rinnovo delle concessioni degli ambulanti, ma abbiamo deciso che alcune modifiche andavano fatte adesso senza aspettare oltre”.

Di che modifiche si tratta?

“La Cna ci ha chiesto un posteggio in piazza san Martino fuori mercato e Confcommercio ci ha chiesto delle modifiche per le fiere promozionali di portone dei Borghi e di Natale in Anfiteatro. Inoltre in questi due anni di applicazione del piano, sono emersi errori materiali, all’interno del piano ci sono delle planimetrie e c’è discrepanza tra il numero di posteggi delle planimetrie e il numero dei posteggi indicati nei titoli. Per queste differenze, non serve passare da Soprintendenza o vigili del fuoco, perché non vanno ad intaccare le autorizzazione date a monte dagli organi responsabili, provvederemo comunque a comunicarle”.

Le modifiche al piano comunale del commercio su aree pubbliche sono: in Piazzale don Baroni, il numero dei posteggi indicati era 129, invece sono 127, per il mercato rionale di santa Maria del Giudice, invece di 10 sono 7. La fiera promozionale del biologico in piazza san Francesco, i posteggi erano indicati in 9, ma sono 12, per la fiera promozionale del portone dei Borghi c’è un adeguamento, la voce “giornate dedicate terza e quarta domenica di ogni mese”, viene corretta con, “giornate dedicate terza domenica del mese”. Per il mercato dell’antiquariato viene inserita la planimetria e si procederà all’assegnazione dei posti, ne vengono inoltre individuati tre che saranno riservati ai commercianti al dettaglio in sede fissa. Modifica della planimetria del mercato rionale di Ponte a Moriano, con un’adeguamento alla realtà. Per il mercato rionale di Nozzano viene inserita una tabella con i dettagli sul tipo di manifestazione, orario, capienza e altro. Per la fiera promozionale portone dei Borghi, il numero di posti totali 8, viene sostituito con 10. Anche per il Natale in Anfiteatro la voce dei posteggi 8, viene sostituita con 10, della fiera dei Fiori di porta dei Borghi si inserisce una tabella che riporta il numero totale dei posteggi e la loro assegnazione. Per i posteggi fuori mercato, il piano prevede che, in piazza san Martino, su richiesta puntuale di Cna, viene modificato il periodo, limitandolo dal 1 aprile al 30 aprile anche nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Sui posteggi fuori mercato si inseriscono i cinque posteggi del settore alimentari al Foro Boario. Nel caso in cui poi, ci siano degli eventi che possono essere occasione di lavoro per i concessionari, ma non sono previsti dal piano, il dirigente con apposita richiesta può autorizzare lo svolgimento dell’attività fino ad un massimo di 30 giorni.

“Queste modifiche sono state oggetto di concertazione con associazioni di categoria? – chiede il consigliere di opposizione Marco Martinelli -Se sì, ci sono dei verbali di queste sedute che attestano che le associazioni hanno dato l’okay alle modifiche?”.

“Abbiamo cercato di ottenere il feedback delle associazioni di categoria in questo modo – spiega l’assessora Martini -, abbiamo trasmesso le modifiche al piano una decina di giorni prima dell’incontro e abbiamo richiesto le loro osservazioni con un email. Le modifiche sono state trasmesse e il 15 luglio scorso ci siamo incontrati il 26 luglio, qualche giorno prima abbiamo avuto le loro osservazioni. Confesercenti è risultata d’accordo su tutto, Confcommercio è d’accordo, perché le modifiche riportavano ciò che avevano chiesto da tempo, la Cna ha fatto una disamina più ampia. Sul mercato don Baroni chiedono una cosa che non ci sentiamo di fare: chiedono la riduzione dei posti del mercato. Questa richiesta non si può fare prima del processo di rinnovo delle concessioni, che praticamente fa la fotografia di quanti sono i posti fissi, solo a quel punto potremmo ridisegnare il mercato”.

La modifiche al piano del commercio nelle aree pubbliche ottiene il parere positivo della Commissione bilancio con quattro voti favorevoli e due astenuti, Martinelli e Torrini.