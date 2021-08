Nuovo terminal bus, Confesercenti: “Intervento che non può essere più rinviato”

“La riqualificazione della stazione è un intervento che non può essere più rinviato”. È Confesercenti Toscana nord, con il suo presidente Francesco Domenici, a rilanciare il tema del nuovo terminal bus nell’ex scalo merci della stazione, tema che l’associazione ritiene strategico per la riqualificazione di tutta l’area e che è già stato oggetto di incontri con l’amministrazione comunale.

“Il progetto per la realizzazione del nuovo terminal bus e il conseguente spostamento con relativo ampliamento del parcheggio per le auto, è una svolta per la parte sud est della città. Lo abbiamo sempre sostenuto e quindi non possiamo che apprezzare le parole dell’assessore Gabriele Bove che mette sul tavolo anche una sorta di crono programma – va avanti Domenici -. L’idea di realizzare un vero e proprio hub dove unire la stazione, ai bus fino alla sosta delle auto con relativi servizi, pensiamo ad esempio alle biciclette, deve avere una accelerazione nell’interesse di una città che vuole mettersi alle spalle la pandemia e programmare una grande ripartenza”.

“Ovviamente questo deve prevedere anche una riqualificazione dell’ingresso della stazione – aggiunge Domenici – eventualmente con una area pedonale e la realizzazione dei cassonetti interrati a uso dei residenti ma anche delle attività, senza dimenticare una lotta al degrado quanto mai necessaria per non vanificare gli interventi”.

“Il nuovo terminal vorrà dire liberare dai bus piazzale Verdi con conseguente possibilità di creare parcheggi dove prima arrivavano gli autobus – aggiunge Massimiliano Giambastiani, responsabile centro storico di Confesercenti Lucca – in modo da avere un’area di sosta dentro le Mura che non crei comunque impatto ai residenti. Stiamo parlando di una zona che, con i lavori per la nuova rotatoria, ha visto perdere stalli di sosta che quindi possono essere recuperati per dare respiro a quella parte di centro storico. Importante inoltre mantenere comunque una fermata dei bus di linea in piazzale Verdi e soprattutto gli stalli dei bus turistici in piazzale Boccherini”.