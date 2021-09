Cambio al vertice per il comando dei vigili del fuoco. Oggi (1 settembre) nella sede centrale di Lucca, dopo il passaggio delle consegne, si è svolta una breve cerimonia per salutare il comandante provinciale uscente Luigi Gentiluomo e dare il benvenuto al nuovo dirigente Calogero Daidone, da oggi alla guida del comando vigili del fuoco di Lucca. Tra i presenti alcune autorità civili, militari e religiose.

Gentiluomo, dal 29 giugno del 2020 direttore del comando di Lucca, ha lasciato l’incarico dopo esser stato promosso per andare negli uffici di staff del capo del corpo dei vigili del fuoco al dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del ministero dell’interno.

Foto 2 di 2



Il comandante uscente ha espresso rammarico per non avere potuto conoscere nel profondo il territorio, “ricco di realtà produttive consolidate, ma al tempo stesso innovative, di bellezze naturali e artistiche, di persone che – nell’impegno quotidiano – non tralasciano mai cordialità ed accoglienza”. Gentiluomo lascia così il testimone a Daidone proveniente dal comando di Massa Carrara con l’augurio di buon lavoro, e “certo che saranno conseguiti ulteriori e nuovi obiettivi in termini di sicurezza e di performance dell’azione amministrativa”.

“Da parte del personale tecnico, operativo e amministrativo un sincero ringraziamento a Gentiluomo che nonostante il breve periodo ha saputo ancor più cementare lo spirito di squadra che anima l’attività dei vigili del fuoco , consentendo al comando di raggiungere importanti traguardi – commentano dalla caserma -. Al nuovo comandante da parte del comando di Lucca il benvenuto e l’augurio di una esperienza professionale e umana ricca di gratificazioni“.