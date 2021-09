Otto nuovi itinerari alla scoperta degli angoli più suggestivi di Lucca

Le visite guidate gratuite agli angoli più suggestivi e nascosti di Lucca andranno avanti per tutto il mese di settembre. Dopo il successo degli appuntamenti estivi a luglio ed agosto ecco che Confcommercio Lucca e Massa Carrara, in collaborazione con il Comune e la Giunchiglia guide turistiche, ha trovato l’accordo per prorogare le visite per un altro mese grazie anche al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Camera di Commercio.

Otto nuovi itinerari che partiranno da Palazzo Sani, sede di Confcommercio, ogni venerdì di settembre in due distinte fasce orarie, alle 18 e alle 21. Per poter partecipare alle visite gratuite, è necessaria la prenotazione a La Giunchiglia via mail (info@lagiunchiglia.net) o tramite telefono (0583-341612).

Si parte domani (3 settembre) alle 18 con la Lucca di Dante in occasione dei 700 della nascita del poeta. Alle 21 la seconda visita dal titolo Chi era costui?. Questo il resto del programma: 10 settembre alle 18 Fare la spesa a Lucca nel ‘500 e alle 21 Lucca Guelfa o Ghibellina, 17 settembre alle 18 Streghe ed eretici e alle 21 Lucca ai tempi di Chet Baker (percorso con accompagnamento musicale) 24 settembre alle 18 Non solo Puccini (percorso con accompagnamento musicale) e alle 21 Congiure di popolo e di palazzo.