Ecoenergia Futura e Comune, un webinar sul turn over tecnologici in ambito residenziale

Nuovo appuntamento con Lucca 2030 – Azioni per la qualità dell’aria.

L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale e realizzata da Ecoenergia Futura, propone appuntamenti informativi e formativi che fino a dicembre, con cadenza mensile, coinvolgeranno e aggiorneranno cittadini, studenti, artigiani, professionisti, tecnici, associazioni di categoria e amministratori di condominio sulle buone pratiche e sulle nuove opportunità che l’avanzamento tecnologico di questi anni ha messo a disposizione di tutti in campo energetico e della sostenibilità ambientale.

Martedì prossimo (7 settembre) a partire dalle 17 si terrà il webinar dal titolo Il turn over tecnologico in ambito residenziale alla luce delle agevolazioni del superbonus.

Il programma della giornata, che è aperta a tutti, prevede una introduzione sulla progettazione e lo sviluppo di azioni per il contrasto all’emergenza climatica, a cura dell’ufficio ambiente del Comune di Lucca e di Ecoenergiafutura srl. A seguire, si parlerà di uso razionale dell’energia tramite dispositivi di gestione dei consumi in ambito residenziale con il dottor Maurizio Bottaini di Fasac Investment srl e del turn over tecnologico in ambito residenziale alla luce del Superbonus con Massimo Vacca – E.g.e. Ecoenergiafutura srl. Alle 18,30 Alfredo Bencic (project manager) affronterà il tema delle opportunità che derivano dal superbonus per i tecnici e gli installatori e alle 19 è previsto uno spazio per le domande.

La partecipazione al webinar è gratuita. Questo il link per partecipare.

Per informazioni e chiarimenti sull’efficientamento energetico, sulla qualità dell’aria, ma anche sui dettagli di tutto il progetto e dei webinar in programma, è possibile scrivere ainfoenergiaambiente@comune.lucca.it.