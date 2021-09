‘Chiudi la finestra’, Stefano Scaramelli presenta il suo ultimo libro al baluardo San Salvatore

Giovedì (9 settembre) tappa alla caffetteria sul baluardo San Salvatore, alle 18, per il vicepresidente del consiglio regionale della Toscana, Stefano Scaramelli, che presenterà il suo ultimo libro Chiudi la finestra (Betti Editrice).

Il racconto narra la speranza nella possibilità di contribuire a scrivere una pagina importante nella storia della Medicina per uscire dall’incubo della pandemia. La presentazione sarà l’occasione per parlare e confrontarsi in presenza sulle prossime sfide che dobbiamo affrontare per superare la pandemia. Scaramelli è stato uno dei primi ad essere infettato dal virus, con parte della famiglia. Una lunga degenza per l’alta positività su cui sono state svolte anche ricerche cliniche.

All’incontro interverrà Sauro Luchi, direttore Malattie infettive e Epatologia, referente area medica ospedali di Lucca. Modera il confronto sui temi d’attualità il giornalista Enrico Pace, direttore di Lucca in diretta. Saranno presenti anche Alberto Baccini e Anna Rossi, coordinatori locali di Italia Viva.