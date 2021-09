Fiocco azzurro per Ambra e Sandro, oggi è nato Thiago

Benvenuto Thiago! Il piccolo di Ambra e Sandro nato oggi (lunedì 13 settembre) nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Chiara di Pisa.

A darne la notizia le famiglie Del Grosso e Marchi, che si stringono affettuosamente ai neogenitori insieme ai tanti amici e alla redazione di Lucca in Diretta per questo lietissimo evento.

4,250 chili, Thiago non si è fatto attendere un giorno in più ed è venuto al mondo alle 13,29 di questo pomeriggio. I nonni, la bisnonna, gli zii Martina, Michela e Marco e tutti i parenti non vedono l’ora di poterlo abbracciare.

Thiago ti aspettiamo. Congratulazioni Ambra e Sandro!