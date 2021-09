Lucca torna a rivere la magia della Luminara della Santa Croce. Una processione che non è ancora quella degli anni pre-pandemia, ma che quest’anno, dopo un anno di quasi “buio” torna ad illuminare la speranza della città di potersi lasciare alle spalle i momenti più cupi del lockdown. In modo del tutto eccezionale, la processione è partita non prima di un intervento dell’arcivescovo Paolo Giulietti che si è rivolto idealmente a tutta la città, soprattutto alla larghissima parte di quanti non hanno potuto partecipare alla processione a causa della limitazioni per il coronavirus: “Siamo qui in pochi – ha detto – ma speriamo vivamente che la processione del prossimo anno sia diversa da quella di oggi”. Brulicante di persone e di lumini.

In una piazza San Frediano con un pubblico “contingentato” per non creare assembramenti dietro allo stendardo del volto santo si è tenuto il via alla processione che segue il consueto percorso fino alla Cattedrale di San Martino. Lungo le strade però non c’è la folla di sempre: l’area è infatti interdetta per motivi di sicurezza legati al coronavirus. Soltanto circa 700 tra parte civile e religiosa sono infatti ammessi al corteo: la parte civile ha raggiunto San Frediano dopo essersi riunita in piazza Santa Maria, mentre il corteggio storico si è unito allo sfilamento giungendo dalle Mura, dopo il ritrovo in piazzale Verdi.

Allo sfilamento della processione possono assistere fino ad un massimo di 2000 persone, che posizionate nelle piazze che si trovano lungo il percorso che va dalla chiesa di San Frediano alla cattedrale di San Martino. Tutte le persone che prendono parte alla processione o che vi assistono devono indossare la mascherina e mantenere il necessario distanziamento. Non è necessario il green pass.

I cittadini potranno assistere alla processione da piazza San Frediano, dove è prevista una capienza massima di 200 persone ed entrata da via San Frediano; piazza San Michele, con entrata di fronte alla chiesa e capienza massima di 360 persone. In piazza Napoleone e piazza del Giglio è prevista una capienza massima complessiva di 800 persone e ingressi da via Beccheria e via San Girolamo; in piazza San Giovanni la capienza massima sarà di 260 persone e l’entrata da via San Giovanni; piazza Antelminelli e piazza San Martino potranno contenere al massimo 500 persone complessivamente e si potrà entrare da piazza Antelminelli a fianco della fontana e da via del Molinetto.

(notizia in aggiornamento)