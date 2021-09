Alzabandiera con inno nazionale in tutte le presidenze per il primo giorno di scuola

Alzabandiera con inno nazionale, alle 10 in punto, in tutte le presidenze scolastiche del territorio. È così che inizierà l’anno scolastico domani mattina (15 settembre) in tutta la provincia.

Ad annunciarlo è la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Donatella Buonriposi: “Mi piace molto quanto detto dal ministro Bianchi – scrive – La ripartenza della scuola tutta in presenza sta a indicare come scuola voglia dire paese. Per questo sia a Lucca sia a Massa Carrara cercheremo il 15 mattina, ripartenza importante, di fare l’alzabandiera con inno nazionale alle 10 in tutte le presidenze scolastiche. A tutti auguro un buon anno, nonostante i tanti problemi ancora aperti. Ma ce la faremo e questo miracolo si ripeterà anche quest’anno“.