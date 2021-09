S. Pietro a Vico, iniziano i festeggiamenti per la beata Vergine addolorata

Alla parrocchia di San Pietro a Vico si avvicina il momento del festeggiamento per la patrona del paese la Beata Vergine Addolorata che si terrà domenica prossima (19 settembre). Una tradizione ultracentenaria, ripresa lo scorso anno dopo una lunga pausa trentennale e riproposta nella sua solennità originaria, cioè con una preparazione alla festa celebrando un rosario e una messa nelle corti paesane per un’intera settimana. Questi prefesteggiamenti si concludono proprio questa sera (17 settembre), in Corte Berti con il rosario alle 20,30 e la messa alle 21.

La ricorrenza della Beata Vergine Addolorata si chiude questa domenica alla chiesa parrocchiale del paese con due appuntamenti. Il primo con la Santa Messa Solenne alle 10, l’altro alle 20,30 con il vespro e processione per le vie di San Pietro a Vico con il simulacro della Madonna Addolorata. Verranno percorse: via dell’Acquacalda, via della Ferrovia, via del Ponte, via dei Berti, via della Chiesa. Al termine verrà effettuata una benedizione solenne. La processione sarà accompagnata dalla Filarmonica Alfredo Catalani di Marlia. Per tutte le funzioni comprese quelle all’aperto, saranno osservate le misure anticovid previste quali: distanziamento e utilizzo della mascherina e gel per le mani.