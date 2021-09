Liceo Majorana, nasce il gruppo ‘Einvececisiamo’: patto educativo per ampliare l’offerta formativa

Il liceo Ettore Majorana non si ferma nemmeno durante l’estate: alcuni studenti e professori si sono riuniti con costanza, cogliendo l’opportunità offerta dal piano scuola estate e sono state intraprese una serie di iniziative.

Si è costituito, su iniziativa di diversi studenti coordinati da alcuni docenti, il gruppo denominato Einvececisiamo, con l’intento di riflettere sull’esperienza scolastica e fornire spunti per potenziare l’offerta formativa. È partito il tutoraggio per gli allievi con competenze da consolidare da parte di altri allievi nell’ottica della cooperazione e dell’educazione tra pari. Infine le escursioni guidate per la conoscenza del territorio, grazie alla disponibilità del Comune di Capannori che ha fornito il supporto di Gr Toscana Outdoor.

“Il gruppo Einvececisiamo – spiegano i promotori – rispecchia interamente le necessità che hanno spinto alla programmazione del piano scuola estate: restaurare una socialità indebolita a causa della pandemia globale, attraverso un dialogo educativo e reciproco tra professori e studenti. Durante i vari incontri è emersa la volontà di condividere le proprie idee e di confrontarsi, conciliando pensieri e proposte di ogni componente, sia alunno che insegnante, per vivere al meglio questo nuovo anno scolastico. È nato così un patto educativo, ideato dal gruppo Einvececisiamo, ma esteso e accolto poi dall’intero collegio dei docenti, in modo tale da rafforzare le relazioni interscolastiche e l’organizzazione all’interno del liceo. Sono state infatti proposte delle attività pomeridiane, attraverso dei club, che si focalizzano su alcuni interessi comuni degli studenti come la musica, l’arte, il teatro…”

“La socialità – prosegue la nota – sarà potenziata inoltre con l’introduzione del Peer to peer, ovvero un progetto volto al tutoraggio tra studenti che permette non solo la collaborazione all’interno delle singole classi, ma la garantisce anche con altre. Affinché tutto questo possa realizzarsi e mantenersi durante il nuovo anno scolastico e non solo, il gruppo Einvececisiamo punta a una stretta collaborazione con gli organi collegiali e le associazioni del territorio, in modo tale da potere vivere un clima di rinnovamento sociale, culturale e soprattutto educativo all’interno de liceo Majorana”.