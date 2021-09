San Lorenzo a Vaccoli, nasce il comitato: fra gli obiettivi la sicurezza stradale

Buona l’affluenza all’incontro tra gli abitanti di San Lorenzo a Vaccoli tenutosi lo scorso venerdì (17 settembre) al campo sportivo.

All’ordine del giorno i problemi del paese e la nascita di un comitato in grado di portare all’amministrazione comunale le istanze dei residenti.

Nell’occasione Francesca Carli e Maurizio Di Pietroantonio sono stati nominati membri del comitato informale che si incontrerà con la giunta comunale per sottoporre le proposte discusse durante l’incontro. Tra i vari interventi proposti trova l’approvazione unanime la necessità della realizzazione di una rotatoria in sostituzione dell’attuale intersezione tra la statale del Brennero e via per Santa Maria del Giudice, oltre ad una serie di interventi per la riqualificazione della zona.

Dal comitato si attende che venga comunicata la data dell’incontro con i rappresentanti dell’amministrazione comunale.