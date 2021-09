Trasporto merci ecologico, una conferenza con i partner di Life Aspire

Si avvia alla conclusione Life Aspire, il progetto europeo, coordinato dal Comune di Lucca – ente capofila – con Lucense, MemEx e Municipia Spa e portato avanti insieme ai comuni europei partner dell’iniziativa, Zara e Stoccolma, per rendere più sostenibile il trasporto delle merci nei centri urbani di piccole e medie dimensioni.

L’appuntamento con la conferenza finale dal titolo Il ruolo della logistica urbana nella transizione ecologica è domani (21 settembre), a partire dalle 9, quando, attraverso una conferenza online aperta a tutti, saranno tirate le somme di oltre 3 anni di sperimentazione.

Dopo i saluti dell’assessore alla mobilità del Comune di Lucca, Gabriele Bove, e del coordinatore del progetto, Luca Nespolo, sarà Pamela Salvatore, dell’ufficio ambiente del Comune di Lucca, a presentare il progetto Life Aspire. A seguire, Stefan Guerra (Lucense) approfondirà gli aspetti della dimostrazione in città e i risultati ottenuti. Spazio, poi, ai partner stranieri: Victoria Herslöf, Emil Hagman e Andreas Säfström, della municipalità di Stoccolma, e Ivan Plazina e Ana Pejdo per Zara. La città di Anversa partecipa alla sessione mattutina con Chris van Maroey e Emilie Couwenberg che parleranno dell’esperienza della città belga sulla mobilità per la distribuzione intelligente di merci nell’ultimo miglio. La sessione mattutina si chiuderà con la presentazione del video del progetto e l’introduzione al sistema di premialità introdotto per gli operatori più sostenibili.

A partire dalle 15, si parlerà di politiche di mobilità delle merci e qualità dell’aria nelle aree urbane attraverso cinque interventi: Andrea Lorenzini di MemEx; Jonathan Parker della direzione generale per l’ambiente della commissione europea; Silverio Antoniazzi per il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili; Bruno Pezzuto di Tts Italia; Valerio Marangolo della Regione Toscana concluderà la sessione presentando il piano regionale per la qualità dell’aria e gli interventi di miglioramento nella Piana di Lucca.

La conferenza. La conferenza finale di Life Aspire è un evento della European Mobility Week e si terrà sulla piattaforma Zoom. Per partecipare è sufficiente iscriversi a questo link: (clicca qui). Per eventuali, ulteriori informazioni: aspire@comune.lucca.it; eventi@absolutgroup.it.