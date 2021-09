La maratona della lumache si disputa online

Una corsa davvero particolare. E’ la maratona delle lumache che giunta alla settima edizione si svolgerà online il 26 settembre prossimo dalle 15,30 alle 17,30. Negli anni precedenti, invece, si svolgeva in presenza sulle Mura di Lucca.

L’associazione Aip quest’anno a causa della pandemia, non volendo mettere a rischio gli associati, ha scelto di organizzare una maratona online per aiutare molte persone anziane e malate a familiarizzare con gli strumenti informatici, stimolare nei cittadini una maggiore attenzione alle problematiche della malattia di Parkinson e far conoscere l’associazione ed i suoi programmi di sostegno e di attività motoria ai pazienti e ai loro caregivers.

“Abbiamo esteso – spiegano gli organizzatori – la partecipazione alle associazioni Parkinson della Toscana, in particolare Pisa e Livorno che fanno parte dell’area vasta, perché intendiamo collaborare alla creazione di una rete più ampia in cui possano avvenire scambi di informazioni, collaborazioni reciproche e scelte condivise. La maratona avrà un programma presentato dai terapisti dell’associazione Progotan, specializzata nelle terapie online per la malattia di Parkinson. Il tema da svolgere per ogni attività motoria sarà il camminare che sarà interpretato secondo la propria disciplina da ciascun terapeuta. Sarà quindi un breve assaggio delle terapie che saranno proposte dalla nostra associazione durante l’anno”.